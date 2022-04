Harry e Meghan Markle, il bacio sul palco degli Invictus Games e la dedica: «So che la pensate come me»

Meghan Markle e il principe Harry: è su di loro che si è concentrata l'attenzione durante la cerimonia d'apertura degli Invictus Games che si stanno svolgendo all'Aia e celebreranno i veterani di guerra fino al 22 aprile. I giochi, ideati e voluti da Harry, sono stati inaugurati nel 2014 ma hanno subito uno stop di due anni a causa della pandemia.

Per la prima edizione post-Covid, Meghan ha introdotto il marito e padre dei loro due figli con parole commoventi: «Non potrei amarlo e rispettarlo di più. So che molti di voi la pensano allo stesso modo perché è il vostro compagno veterano che ha servito due volte in Afghanistan, che ha dieci anni di servizio militare alle spalle, che ha fondato gli Invictus Games e che è il padre dei nostri due figli, Archie e Lili. Per favore, date il benvenuto al mio incredibile marito, il principe Harry, duca di Sussex». Al suo arrivo, Harry ha baciato la moglie tra gli applausi.

La coppia, prima di volare nei Paesi Bassi, ha fattto visita alla Regina Elisabetta a pochi giorni dal suo 96esimo compleanno.