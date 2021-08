Heidi Klum in Italia: il video delle vacanze con Tom Kaulitz a Capri

Heidi Klum per le sue vacanze ha scelto di lasciarsi incantare (di nuovo) dalle bellezze italiane. Lo festeggia così il suo secondo anniversario di matrimonio con il cantante Tom Kaulitz: a Capri, tra le onde e i vicoletti dell'isola, insieme alla figlia Leni. La coppia, che si trova qui anche per l'evento di LuisaViaRoma, ha un legame speciale con questo posto: i due, infatti, si sono sposati proprio a Capri due anni fa. A testimoniarlo, oltre le foto degli innumerevoli fan che circolano in rete, anche le immagini pubblicate sui canali ufficiali delle due star. Ecco il video.

