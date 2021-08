Vanessa Hudgens a Capri, omaggio a Amy Winehouse alla Taverna Anema e Core

Nel suo lungo weekend caprese l'attrice americana Vanessa Hudgens si è lasciata trasportare dal ritmo della Taverna Anema e Core ed è salita sul palco per intonare “Rehab”, un omaggio ad Amy Winehouse.

La star californiana, famosa già da giovanissima per i suoi ruoli da protagonista in High School Musical, vanta una voce che le è valsa un disco d'oro. Accompagnata dall'Anema e Core Band, con Gianluigi Lembo a spronarla nella performance canora, Vanessa ha conquistato il pubblico presente che ha assistito a un suo live a sorpresa. Elegantissima in un lungo vestito a fiori con generosa scollatura e ventre semiscoperto, capelli raccolti, tamburello personalizzato in una mano, mentre con l'altra reggeva il microfono, è apparsa divertita e da subito a suo agio sul palco. Uno show improvvisato, tanto che la Hudgens sbirciava sul suo cellulare le parole della canzone simbolo di Any Winehouse, per una originalissima versione di “Rehab” che ha emozionionato tutti.