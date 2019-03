Ischia, compleanno «stellato» per lo chef Pasquale Palamaro

Sabato 16 Marzo 2019, 09:30

Party vip questa sera a Ischia per una delle più chiare eccellenze italiane e dell’isola d’Ischia in campo gastronomico. Lo chef pluri stellato Pasquale Palamaro, festeggerà oggi il suo quarantunesimo compleanno, in iuna serata che promette non solo di mettere alla prova la sensorialità dei profumi e del gusto, ma anche l’atteso ritorno di un artista di calibro come lo chansonnier napoletano Romolo Bianco, di ritorno dalla sua tourneé negli Stati Uniti, dove è stato apprezzato ambasciatore della musica partenopea classica e che questa sera non mancherà di deliziare il pubblico con la sua chitarra e la sua voce. La festa a tema è quella di “Tiemp bell ‘e na vota” e accoglierà oltre 300 invitati al New Charly (presso la gettonata Discoteca Valentino, sul Corso Colonna), questa sera a partire dalle 22. Tnate le partecipazioni annunciate, in questa serata organizzata in onore dello chef Palamaro dal team di Giuseppe Divina, con la musica anni ’90, cocktail e assaggi di sfizioserie da grand gourmet. In consolle per l’occasione, torna il dee jay che ha fatto la storia delle serate e delle notti danzanti della Ischia by night, come Tony Spignese assieme al vocalist Josy Mattera. La serata sarà impreziosita dalla immagini del fotografo artistico Gino Di Meglio, e dalle presenze dell’editore Tommaso Massimo Pilato, del deejay e produttore discografico Luca Ricci e della pittrice Antonella Buono. Si festeggerà anche il compleanno di Nello Patalano, il titolare di “Gourmet in Movimento”. In un esaltante incrocio di musica e arte, una grande festa che celebra l’arrivo della primavera. L’idea di “Tiemp’ bell’ e na’vota” vide la luce nel novembre 2011 per tutti gli amanti della buona musica che ancora va ascoltata e vissuta in un atmosfera senza tempo.