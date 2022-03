Cucina e non solo: amicizia a quattro mani per «Una Notte Stellata»

I due chef Gianluca D’Agostino (lo stellato in procinto di cominciare una nuova avventura dopo il Veritas) e Raffaele Campagnola (lo chef resident di Opera Restaurant dove si terrà la cena a quattro mani “Una Notte Stellata”) cucineranno insieme per una sera e con un particolare ingrediente: l'amicizia.

E così giovedì 24 mazo alle 20.30 all'Opera Restaurant di via Simone Martini si terrà la cena accompagnata da vini in abbinamento. I piatti della serata del 24 saranno un inno alle tipicità, con cotture e consistenze diverse. “Abbiamo fatto insieme tante cose, sperimentato accostamenti e sapori e per questa serata vogliamo divertirci e sorprendere gli ospiti", spiegano gli chef.

Info e costi: Opera Restaurant 3386847227