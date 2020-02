Jennifer Lopez super sexy a 50 anni, lo scatto fa impazzire Instagram

Jennifer Lopez fa esplodere Instagram a 50 anni: e lo fa con uno scatto supersexy da otto milioni di like in poche ore. La cantante, reduce dalla performance insieme a Shakira al Super Bowl, ha sfoggiato il suo fisico perfetto fasciato in un mini bikini bianco.

Addominali scolpiti e forme da urlo, la foto ha fatto impazzire i fan. «Rilassata e ricaricata», scrive J Lo, capelli bagnati raccolti in uno chignon, forse appena uscita dalla piscina. Certo, il Super Bowl deve essere stato un carico di stress non indifferente: ma Jennifer può, e lo dimostra ogni giorno.



