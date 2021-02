Kate Middleton, il segreto inaspettato: «Stavo impazzendo, mi ha aiutato William». La duchessa di Cambridge, in una videochiamata con altri genitori, ha parlato di alcuni aspetti inediti della sua vita quotidiana da mamma. Rivelando il suo punto debole, l'homeschooling ovvero la didattica a distanza inglese.

Nel corso della videochiamata, Kate - mamma di George,7, Charlotte, 5, e Louis, 2 - ha raccontato le difficoltà incontrate con i figli in questo periodo di pandemia e lockdown. E ad averla messa ko sarebbe stata proprio la dad, in particolare i compiti di matematica. «Come valuterei le tue abilità matematiche da 1 a 10? - 5. Sono proprio in fondo!».

La duchessa ha rivelato che oltre a fare da insegnante per i figli, si è improvvisata anche parrucchiera: «I bambini sono terrorizzati dai miei tagli - ha ammesso divertita. Poi in tono serio, ha aggiunto - il più grande sostegno durante la pandemia è stato mio marito William».

Anche il principe William ha ammesso che la didattica a distanza l'ha messo in grande difficoltà: «Per via dell’homeschooling ho scoperto di avere molta meno pazienza di quanta non credessi. E che mia moglie invece ha una pazienza infinita. Devo ammettere che le mie conoscenze matematiche sono piuttosto imbarazzanti. Non riesco a risolvere un problema delle elementari». Risate reali.

