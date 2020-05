Ultimo aggiornamento: 18:19

Kate Middleton, lo sgarbo incredibile di William alla moglie. «A un passo dalla separazione...». Come riporta il Messaggero, un esperto reale ha rivelato un colpo basso del duca di Cambridge nei confronti della moglie. Colpo basso che li avrebbe quasi portati a lasciarsi. Ma andiamo con ordine.L'episodio raccontato dall'esperto risale al 2004, anno durante il quale la storia d'amore tra Will e Kate subì una battuta d'arresto. In settembre, il primogenito di Lady Diana decise di organizzare una vacanza in barca a vela alle isole greche per soli uomini, snobbando la fidanzata. Non è tutto. Pare che William avesse richiesto un equipaggio tutto al femminile.La provocazione di William avrebbe potuto portare a una rottura definitiva.Il resto è storia.