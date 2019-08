Kim Kardashian posa insieme a Kylie Jenner, ma qualcosa non va: «Hai esagerato con Photoshop»

Domenica 25 Agosto 2019, 15:26 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 17:12

Kim Kardashian posa insieme alla sorella Kylie Jenner per un servizio fotografico e pubblica, come di consueto, uno degli scatti sui propri account social. Niente di fuori dal comune, se non fosse che i fan hanno presto notato un dettaglio che rivela un errore piuttosto grossolano.La maggior parte degli utenti su Instagram ha capito facilmente che la foto è stata ritoccata in digitale. Molti, infatti, hanno notato un clamoroso errore grazie ad un particolare: il piede sinistro di Kim Kardashian, infatti, sembra presentare sei dita. «Le cose sono due: o sei affetta da polidattilia, o hai esagerato con Photoshop», scrivono alcuni.Il post, in pochi giorni, ha comunque accumulato oltre 3 milioni di like. Kim Kardashian, non nuova al ritocco fotografico, sembra non crucciarsene particolarmente: ogni suo contenuto è potenzialmente una miniera d'oro, anche perché la più famosa delle sorelle Kardashian, a oggi, è una delle celebrità più seguite al mondo. Su Instagram, infatti, solo Cristiano Ronaldo, Selena Gomez, Dwayne The Rock Johnson e Ariana Grande hanno più follower di lei.