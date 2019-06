Lapo Elkann, «il fidanzato molestato in un festino con trans e coca». Il legale: «Tutto falso»

Domenica 2 Giugno 2019, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2019 20:14

Un nuovo scandalo coinvolge Lapo Elkann . Secondo quanto riportato dal New York Post , l'ex fidanzato dell'imprenditore,, ha dichiarato di aver subìto una violenza sessuale durante un’orgia a base di cocaina avvenuta a Milano nella casa di Lapo durante il 2018. Secondo la ricostruzione, Elkann avrebbe costretto Travis a partecipare a un rapporto con due prostitute transessuali: una di loro sarebbe stata particolarmente aggressiva, come riferisce anche Dagospia Così, per il sito del giornale statunitense, Travis avrebbe intentato una causa milionaria e ha chiesto un risarcimento di 10 milioni di dollari alla corte federale di Brooklyn. Un portavoce di Elkann, però, ha precisato che la causa di London «è interamente infondata, intentata da una persona che ha perseguitato Lapo per anni per estorcergli denaro».