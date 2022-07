Il segreto della longevità? «Rimanere single». Ecco l'elisir di lunga vita di Cathy, 102 anni

Avere 102 anni e non sentirli. Anzi a dire la verità Cathy Hillock, neanche li dimostra. Vive con i suoi amici in una casa di cura in Scozia e tutti le vogliono bene. È raggiante e tiene ancora molto al suo aspetto fisico. Ma c'è un segreto dietro a questo benessere, fisico e psichico: Cathy è single.

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Cilento, nuovo sito e guida interattiva per cibo e territorio L'ALIMENTAZIONE Dieta delle gambe perfette: menù, esercizi e segreti per... LA STORIA Gli amici del mare d’inverno: «Il nostro elisir di...

Cervello sotto attacco: dal neuro-Covid agli stili di vita per ridurre i danni

A 102 anni svela il segreto della longevità

Proprio così: la signora Hillock (o meglio, signorina!) ha confutato, sia con le parole che con i fatti, le teorie scientifiche secondo cui una vita amorosa e/o matrimoniale può migliorare la salute delle persone.

La carica degli ultracentenari, storie e segreti dell'elisir ciociaro

«Rimanere single»

«Penso che per me i segreti per una vita lunga, felice e sana siano nel fare tutto con moderazione. Mangio e bevo bene, ho sempre fatto un sacco di opere di beneficenza, oh... e forse la cosa più importante: sono rimasta single e non mi sono mai sposata!»

Ecco quindi il vero segreto per vivere a lungo e bene... rimanere single.

Una festa di stile

Per festeggiare con stile, il personale della Beechwood Care Home di Wishaw, nel North Lanarkshire, ha organizzato una festa di compleanno a tema Great Gatsby degli anni '20 per la famiglia e gli amici di Cathy. I residenti e il personale hanno indossato tutti i loro abiti piumati per il grande giorno.

Helen Miller, coordinatrice delle attività presso la Beechwood Care Home, ha dichiarato: «Tutto il personale ei residenti di Beechwood si sono divertiti moltissimo a celebrare il 102° compleanno di Cathy. È sempre meraviglioso essere in grado di trovare modi unici per rendere speciale ogni festa di compleanno e Cathy è stata felicissima di poter celebrare questo suo importante compleanno con la famiglia e gli amici e ha detto quanto fosse felice di sapere che tutti pensavano a lei».

Fascia nera e piuma al centro della nuca, sorride ed è felice Cathy nelle foto che riporta l?irish Mirror. Insomma, ci spiace per i romantici, ma a guardare queste immagini ci pare proprio che Cathy possa aver ragione.