Lorenzo Crespi in tv: «La mia malattia ai polmoni non è più curabile. Barbara D'Urso? Chiarisco tutto»

Domenica 11 Marzo 2018, 22:20 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su Leggo gli ultimi ggiornamenti sul caso di. L'attore si sfoga e chiarisce la sua tremenda situazione a, ma prima chiarisce un tweet che era stato interpretato malamente da alcuni commentatori: "L'affetto tra me eè troppo grande, stiamo facendo un percorso, non potrei mai dire nulla contro di lei".Poi parla della sua malattia: ", ho una malattia ai polmoni, oramai non è più curabile. Mi hanno truffato e sono senza luce e gas, non riesco a lavarmi da cinque giorni. Non accetterò mai di mettere la mascherina, non capisco perché sto andando avanti"."Leggo sui siti che sto morendo di fame, che non ho un euro, che sono sul lastrico e non mi hanno affittato casa. Le bollette non erano intestate a me, neanche la casa, e mi hanno truffato". Crespi parla anche del suo rapporto con il comandante: "Sono la sua ombra. Morirei per lui", e ancora denuncia: "Io avevo i soldi per le bollette ma non posso pagarle perché non sono intestate a me".