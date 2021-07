Tre ambi e un terno: fortunato giocatore incassa 23.750 euro al Lotto

MIRA - Il Veneto torna a sorridere con il Lotto: nel concorso del 29 luglio, come riporta Agipronews, è stata centrata a Mira una vincita da 23.750 euro grazie a 3 ambi e un terno centrati da un fortunato giocatore. L'ultimo concorso, riferisce Agipronews, ha distribuito oltre 9,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 679,9 milioni dall'inizio dell'anno.

Proprio di recente, sempre a Mira sono stati vinti quasi 150mila euro con una quaterna al Lotto. La giocata baciata dalla fortuna in una tabaccheria dove il misterioso vincitore ha centrato la combinazione 2, 24, 40 e 80 sulla ruota di Genova nell'estrazione del 7 aprile 2021.