Marcell Jacobs e la fidanzata, relax al mare al Centro Balneare della Polizia

Al lido della polizia spunta un campione olimpico. Parliamo di Marcel Jacobs, doppia medaglia d'oro alle olimpiadi di Tokyo di un anno fa nei 100 metri e nella staffetta 4x100, che oggi era a Maccarese al Centro Balneare della Polizia di Stato, in compagnia della fidanzata.

Momenti di relax per il campione, in un periodo non facile per lui, tra problemi fisici e uno stop che gli ha impedito di partecipare ai mondiali di atletica un mese fa. Dopo la giornata in spiaggia, Jacobs è stato poi avvistato sugli spalti dell'Olimpico per la prima apparizione della Roma contro lo Shakhtar Donetsk, sorridente e felice di vedere in campo Dybala e compagni. E in attesa di sorridere anche per i suoi successi futuri.