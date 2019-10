Marito e moglie si innamorano della stessa donna, ora vivono tutti insieme con i loro quattro figli

Domenica 20 Ottobre 2019, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 09:14

Mary e Leo, sposati e con due figli, si sono innamorati allo stesso tempo di un'altra donna che hanno conosciuto in palestra, e dal 2016 i tre hanno iniziato una relazione romantica: ora vivono tutti insieme come una famiglia.Mary e Leo Barillas si sono sposati quando erano entrambi molto giovani, nel 2010 si sono stabiliti a Washington nel per avviare un'attività, aprendo una palestra CrossFit. È lì che hanno incontrato Kimberlee Slagle.Inizialmente, Kimberlee e Mary divennero buone amiche, ma poi i tre iniziarono a frequentarsi e l'attrazione tra loro divenne palese. «La relazione romantica è iniziata nel 2016. Ad un certo punto in quell'anno ci siamo innamorati, probabilmente in momenti diversi, per motivi diversi» ha raccontato Leo al The Sun.I tre portano avanti una relazione poliamorosa in cui l'apertura e l'onestà sono alla base del rapporto. «Onestamente, non è molto diverso da una relazione tradizionale, abbiamo una relazione speciale con ciascuno dei nostri partner, insieme abbiamo un trio», ha detto l'uomo. Kimberlee, che è anche madre di due figli, si trasferì con la coppia in modo che tra i tre potessero crescere i quattro figli insieme.«I membri della famiglia, che sono a conoscenza della nostra relazione, l'hanno accettata molto bene. Così come i nostri amici», ha detto Barillas.Sebbene espongano il loro poliamore sui social network, la triade afferma di non aver mai ricevuto commenti negativi. Al contrario, le persone mostrano curiosità per il loro stile di vita. «Va bene seguire il tuo cuore e stare con qualcuno che ti rende felice, anche se è considerato non convenzionale», ha concluso Leo.