Meghan Markle e l'ascella 'pezzata': la moglie di Harry tradita dal colore del maglioncino

La sudorazione è un problema comune proprio a tutti, compresi i reali. Se però si è al centro del gossip quotidianamente, anche l'ascella pezzata può diventare l'occasione per attirare feroci critiche. Ne sa qualcosa Meghan Markle: la moglie del principe Harry, sempre meno amata dai sudditi, è stata attaccata persino per aver sbagliato il colore di un maglioncino.



Appena tornati da un viaggio in Canada,hanno visitato la Canada House di Londra per ringraziare i rappresentanti diplomatici per l'ospitalità ricevuta durante la visita istituzionale. Un incontro di routine come tanti, che però ha scatenato, per l'ennesima volta, tante polemiche gratuite e attacchi feroci nei confronti della duchessa di Sussex.

Il colore del maglioncino scelto da Meghan Markle, infatti, ha tradito una certa sudorazione delle ascelle, come dimostrano le foto. Un episodio apparentemente insignificante, che però ha diviso i sudditi: c'è chi difende Meghan Markle, sottolineando che si tratta di un fatto umano, e chi invece ne ha approfittato per attaccarla ulteriormente, dopo i tanti dissidi creati all'interno di Buckingham Palace da parte dell'ex attrice statunitense.

