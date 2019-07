Meghan Markle star a Wimbledon, ma ai fan non sfugge un particolare dedicato al piccolo Archie

Venerdì 5 Luglio 2019, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meghan Markle e la dedica d'amore al figlio Archie. Meghan ha fatto una visita a sorpresa al torneo di tennis di Wimbledon e ha debuttato in tribuna da mamma con un'adorabile collana in omaggio al piccolo Archie. La Duchessa del Sussex, 37 anni, indossava una collana con la lettera A mentre faceva il tifo per l'amica Serena Williams ai famosi campionati londinesi di tennis. Un dettaglio amorevole per il figlio che non è passato inosservato ai molti presenti e ai tanti fan in tribuna a Wimbledon.La neo mamma è stata avvistata a Court One nel quarto giorno del torneo londinese di tennis, mentre guardava la sua amica Williams giocare. Meghan è apparsa due giorni dopo che Kate Middleton ha fatto un'apparizione reale a Wimbledon e ha evitato la Royal Box. L'affascinante duchessa è arrivata in jeans attillati e tacchi a spillo, solo due mesi dopo la nascita della piccola Archie Harrison. Meghan era tutto sorrisi mentre sfoggiava le sfumature, una giacca bianca di Agence da 168 sterline e un top nero, e accessoriata con occhiali da sole Finlay da 120 sterline e un cappello trilby.