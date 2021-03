Meghan Markle, il dolore segreto in una clip non andata in onda: «Mi ha tradita...»

Meghan Markle, il dolore segreto in una clip inedita: «Mi ha tradita...». A tre giorni dalla messa in onda della storica intervista dei duchi di Sussex a Oprah Winfrey, emergono nuovi particolari inaspettati. La rete americana Cbs ha pubblicato sul suo profilo Instagram un frammento inedito in cui Meghan parla alla giornalista di un un gesto che l'ha ferita profondamente.

La moglie di Harry parla del rapporto interrotto con suo padre Thomas Markle dopo che lui rilasciò un'intervista ai tabloid prima del matrimonio: «Gli dissi: Ho solo bisogno che tu me lo dica. E se mi dici la verità, possiamo aiutarti. E non è stato in grado di farlo. Mi ha tradita». Nella stessa clip, Meghan parla anche della sorellastra Samantha, dicendo di non esserle molto vicina: «Ha cambiato il suo cognome in Markle solo quando ho iniziato a uscire con Harry. Quindi penso che questo dica abbastanza».

Ieri è arrivata la risposta piccata di Kate Middleton alle accuse di Meghan Markle. Come riporta Us Weekly, ecco le sue parole: «Stavamo cercando di capire qualcosa in più sui vestiti delle damigelle, quello che è successo non sarebbe dovuto essere un motivo di così grande screzio tra noi... Nessuno dei membri della famiglia è mai stato geloso di lei». Insomma, Kate Middleton rispedisce le accuse al mittente. La tensione a Palazzo è alle stelle.

