Mentre tutto il mondo aspetta il documentario scandalo di Harry e Meghan Markle che dovrebbe uscire su Netflix a dicembre, emergono ancora indiscrezioni sulla coppia reale. Sembra infatti che Harry e Meghan abbiano fatto affermazioni che sembravano "contraddicersi" a vicenda e hanno confuso i produttori durante le riprese del loro programma televisivo. Il duca e la duchessa del Sussex hanno registrato una serie di puntate per il documentario Netflix che andrà in onda a dicembre. E una fonte ha detto a Page Six che i registi sono rimasti "confusi" da alcune delle loro dichiarazioni.

Sembra infatti che le dichiarazioni di Harry e Meghan si contraddicevano con ciò che il Duca ha scritto nelle sue memorie e che oltretutto hanno fatto richieste significative per tornare indietro nei contenuti che loro stessi hanno fornito per il progetto.

Hanno bisogno di soldi

Il biografo reale Tom Bower ha detto che Harry e Meghan sono bloccati sia per i loro accordi con Netflix e Penguin Publishing per lo show televisivo, sia per il libro di memorie di Harry.



Bower ha affermato che la coppia ha bisogno del denaro. Ha detto: 'Hanno bisogno di soldi e ne hanno bisogno ora più che mai perché non hanno altra fonte di reddito. "Sono legati a Netflix, sono legati al loro libro. E tutte le critiche che accetteranno non significano nulla perché è l'unico modo in cui possono guadagnare i loro soldi.' Parlando a GB News lunedì, il signor Bower ha aggiunto: "Non vedo come i Sussex possano rinunciare sia al contratto Netflix che al libro".

Dopo la morte della regina a settembre, il duca e la duchessa, che all'epoca erano nel Regno Unito e soggiornavano a Frogmore Cottage, sembravano ave fatto passi in avanti nel rapporto con la Corona. Sabato 10 settembre, due giorni dopo la morte di Sua Maestà, i fan reali sono stati sorpresi nel vedere i Sussex uscire a Windsor insieme al nuovo Principe e Principessa del Galles per incontrare i sostenitori e leggere i tributi. Mentre la regina giaceva nello stato nella Westminster Hall, re Carlo ha permesso al principe Harry di indossare la sua uniforme militare anche se non è più un reale lavoratore, così ha potuto prendere parte a una veglia dei principi insieme al principe William e agli altri nipoti della regina .Cosa succederà ora?