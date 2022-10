Mike Tindall, reale britannico partecipa all'Isola dei Famosi inglese. Carlo preoccupato: teme scandali

Si pensava che il nuovo sovrano del Regno Unito, Carlo III, avrebbe portato la monarchia nella modernità, ma nessuno credeva possibile un salto così ardito nel mondo contemporaneo: Mike Tindall, marito di Zara Phillips, figlia della principessa Anna, e nipote della defunta Sovrana, parteciperà al reality tv “I’m a Celebrity, Get Me Out of Here”, l’equivalente britannico dell’Isola dei Famosi. È la prima volta che un membro della famiglia reale partecipa a un reality, ma c’è da pensare che non sarà l’ultima. Carlo III è intenzionato a versare d’ora in poi un appannaggio solo ai parenti impegnati in servizio e tutti gli altri dovranno procurarsi il denaro necessario per vivere. I contratti che le televisioni sono disposte a firmare con i membri acquisiti della Royal Family hanno tutti sei o sette zeri, e risolvono molti problemi.

Tindall è un ex campione di rugby alto quasi due metri, ha un volto simpatico e telegenico e farà la sua bella figura nella giungla australiana dove sarà ambientato il reality di Itv, il cui nome tradotto significa: “Sono una celebrità, portatemi via da qui”. Il Sun, che ha dato la notizia, e gli altri tabloid britannici si chiedono quali segreti della famiglia reale potrà rivelare Mike nelle lunghe serate passate con gli altri naufraghi intorno ad un falò. Con sua moglie Zara ha frequentato i Sussex quando venivano a Londra e chissà quante gliene hanno raccontate Harry e Meghan. È probabile che Carlo, che di Tindall è zio, lo convochi per una chiacchierata prima dell’inizio delle riprese, per fargli capire che se pensa anche lui di diventare famoso con i gossip sui Royals deve anche essere pronto a pagarne il conto, che sarà salato. Tindall andrà in Australia insieme con altre celebrità come il comico Seann Walsh e il cantante Boy George, e le telecamere lo seguiranno 24 ore su 24, abolendo ogni forma di privacy. Il rischio di passare il segno lasciandosi andare a qualche confidenza di troppo è alto, anche perché gli autori del programma faranno di tutto perché questo accada.

Tindall è entrato nel circolo della famiglia reale dopo avere incontrato Zara ai mondiali di rugby del 2003, quando giocava nella nazionale inglese che vinse il titolo. Zara è a sua volta una campionessa olimpica, ma nell’equitazione, lo sport prediletto da sua madre Anna. Si sono sposati nel 2011 a Edimburgo e hanno avuto tre figli, due maschi e una femmina. Mike ha già partecipato una volta a una specie di reality per Channel 4, ma si trattava di un gioco imperniato sullo sport e non lasciava spazio ai pettegolezzi.

La regina Elisabetta ha basato il suo regno sul motto “Never complain, never explain”, mai lamentarsi e mai spiegare, ma Carlo III non sembra intenzionato a seguirne l’esempio. Chi non si attiene all’obbligo della riservatezza, che è la condizione essenziale per continuare a far parte della Royal Family, ne pagherà le conseguenze, anche sul piano legale. Persino Harry e Meghan, dopo la morte della Sovrana, hanno capito che l’aria è cambiata e stanno cercando di edulcorare alcuni passaggi del libro che il principe ha scritto e che dovrebbe uscire nei prossimi mesi, e delle puntate registrate per Netflix, che conterrebbero apprezzamenti sui loro parenti che dopo la scomparsa della Regina apparirebbero del tutto fuori luogo. Gli avvocati di Carlo sono già pronti a leggere il libro di suo figlio e a intervenire per smentire eventuali falsità. Anche William non sembra più disposto a lasciar perdere ed è già intervenuto più volte.

Nei prossimi mesi la Royal Family dovrà superare ostacoli molto seri, rappresentati oltre che dal libro di Harry e dalle puntate di Netflix anche dalla ripresa di The Crown in novembre, con la nuova serie che si occuperà del matrimonio tra Carlo e Lady Diana e con una puntata che avanzerà il sospetto che il marito della Regina, il principe Filippo, abbia avuto una storia con Peggy Knatchbull, una grande amica con la quale condivideva la passione per le corse di carrozze trainate da cavalli. A Buckingham Palace tutti sanno che in fatto di donne Filippo amava guardare le vetrine, ma non comprava mai. In ogni caso, nessuno sente davvero il bisogno che in un periodo difficile come questo qualcun altro vada nella giungla a raccontare in tv i fatti privati della famiglia.