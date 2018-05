Meghan Markle, il nipote arrestato a Londra dopo il Royal Wedding: ecco cos'è successo

Martedì 22 Maggio 2018, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 13:00

Il Royal Wedding è stato celebrato e Meghan Markle è a tutti gli effetti la nuova Duchessa di Sussex, ma la sua famiglia allargata non smette di imbarazzare la neo-moglie del principe Harry e soprattutto la famiglia reale. Questa volta la colpa è di Tyler Dooley, il 25enne nipote di Meghan, figlio del fratellastro Thomas Markle Jr. e della ex moglie di lui, Tracy Dooley. Il giovane, infatti, è riuscito a farsi arrestare a Londra, dov'era giunto in compagnia della fidanzata, della madre e del fratello, pur senza aver mai ricevuto un invito ufficiale al matrimonio.Tyler Dooley, la sera dopo il Royal Wedding, aveva provato a entrare in una discoteca e ai buttafuori aveva spiegato di essere in possesso di un coltello a serramanico. La giustificazione ha anche quasi rischiato di creare un vero e proprio caso diplomatico: «Non voglio attaccare nessuno, ce l'ho per protezione perché Donald Trump ha detto che Londra è ormai una zona di guerra». Il riferimento è ai tanti omicidi che si stanno consumando negli ultimi mesi nelle strade della capitale inglese (sono oltre 60 dall'inizio dell'anno), ma di certo non può essere una scusa per entrare armato in un locale dove non è consentito. Costretto a consegnare il coltello agli addetti alla sicurezza della discoteca, Tyler Dooley ha anche tentato la fuga prima dell'arrivo della polizia, salvo poi ripensarci e ripresentarsi sul posto circa mezz'ora dopo. Trattenuto per qualche ora dalle autorità, il 25enne è stato poi rilasciato senza essere denunciato. Lo riporta il Sun Poco tempo fa, in vista del matrimonio celebrato sabato scorso, Tyler Dooley, che vive nell'Oregon e lavora come produttore di marijuana a scopo ricreativo, aveva annunciato di aver creato una particolare varietà dandole il nome della giovane zia. All'inizio della settimana scorsa, invece, era giunto a Londra con la fidanzata Sandra, il fratello Thomas e la madre Tracy: nessuno di loro era stato invitato ufficialmente al Royal Wedding, ma avevano invece ricevuto un'offerta da parte di un'emittente televisiva per raccontare aneddoti e commentare le nozze più attese dell'anno.