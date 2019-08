Meghan Markle vittima dell'invidia della cognata Kate Middleton: ecco il motivo

Giovedì 15 Agosto 2019, 18:05 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2019 23:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meghan Markle sarebbe vittima dell'invidia di Kate Middleton. Più volte si è parlato del rapporto delle due cognate, pare che tra le due non scorra buon sangue ma i motivi non sono mai sembrati essere del tutto chiari. In realtà non si ha mai avuto in modo ufficiale la certezza di cosa le due pensino l'una dell'altra, si tratta solo di pettegolezzi di palazzo, anche se gli atteggiamenti di fatto non sembrano mostrare un rapporto idilliaco.Secondo quanto riporta Express.co.uk Kate sarebbe molto gelosa di Meghan, in modo particolare della capacità della duchessa di Sussex di parlare fluentemente lo spagnolo. La Markle ha perfezionato questa sua abilità frequentando l'ambasciata americana a Buenos Aires durante uno stage nell'ufficio stampa e poi seguendo un corso di lingua spagnola avanzato a Madrid.Kate ha ammesso di aver studiato arabo e italiano, ma non praticando le lingue, come ha ammesso lei stessa, non sarebbe più in grado di sostenere una conversazione. Allo stesso modo ha sempre amato lo spagnolo e avrebbe da sempre desiderato imparare la lingua ma la famiglia e gli impegni di palazzo non glielo hanno mai permesso. Che questo sia un motivo in più di astio tra le due cognate? Ammesso che tale astio esista realmente.