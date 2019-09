Un sondaggio sconvolge l'America, uomini ormai impauriti dal movimento #Metoo

Martedì 3 Settembre 2019, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 09:16

Viva la sincerità. In un sondaggio il 21% degli uomini americani ha ammesso di essere assai riluttante ad assumere in una impresa donne per un lavoro che richiede una stretta interazione con gli uomini, per esempio i viaggi d'affari. Secondo il quotidiano The Guardian che ha dedicato a questo argomento un vasto approfondimento sembra essere un altro segnale che le donne vengano punite per il movimento mondiale #Metoo . Naturalmente vengono fatti esempi palesi, come la dichiarazione di Mike Pence, il vice presidente, che ormai rifiuta di andare a pranzo da solo con una donna a meno che non sia sua moglie.Da una ricerca sociologica apparsa su Organizational Dynamics risulta che il 27% degli uomini rifiuta meeting con colleghe sole, come se fossero impauriti a restare da soli in una stanza con una donna. Ma quel che è peggio è il 21% degli intervistati che ammette di non voler assumere donne per un lavoro che richiede trasferte o contatti ristretti con uomini. Infine, a completare il trend, è il 19 % degli uomini che pensa sia sbagliato assumere in azienda donne attraenti, evidentemente foriere di guai. Il sondaggio è stato effettuato su un vasto campione agli inizi dell'anno e, secondo i sociologi che lo hanno eleborato, rispecchierebbe i timori più profondi sollevati dalla diffusione del movimento #Metoo.