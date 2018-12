«O salviamo la moglie incinta o la bimba», e Fred fa una terribile scelta

Venerdì 7 Dicembre 2018, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 07-12-2018 19:05

La vita di tua figlia o di tua moglie? Frederick Connie è stato messo di fronte a una scelta che nessun uomo al mondo vorrebbe mai fare, quella tra la donna che ama e la sua bambina, dopo alcune complicazioni durante il parto. Keyvone Connie è entrata in travaglio nella loro casa a Littleton, in Colorado , poco prima di recarsi a lavoro, ben due mesi prima della fine del tempo.Frederick che era ancora in casa l'ha trovata in una pozza di sangue e l'ha subito portata in ospedale. I medici hanno fatto il possibile, ma a un certo punto si sono accorti che avrebbero potuto salvare solo una delle due e hanno chiesto all'uomo cosa fare. Come riporta anche Metro , Frederick ha scelto di far vivere Angelique, consapevole che sarebbe stata la stessa scelta che avrebbe fatto la moglie: «Sapevo che Keyvonne non mi avrebbe mai perdonato se non avessi salvato la nostra piccola», ha ammesso, «Sono contento di aver preso questa decisione perché alla fine, se Keyvonne fosse sopravvissuta, mi avrebbe odiato per il resto della mia vita».I medici hanno provato vari metodi di rianimazione, ha ammesso il marito della donna, ma il cuore di lei non riusciva più a sopportare il forte stress del travaglio. La bambina sta bene, passerà qualche altro giorno in ospedale per sicurezza, ma se la caverà. Il papà intanto ha chiesto un aiuto economico con una raccolta fondi su Facebook, non può permettersi le spese del funerale per la moglie e anche crescere la figlia da solo non sarà facile.