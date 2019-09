Nicolò Zaniolo, la madre Francesca risponde agli insulti al derby ma il web non è tutto dalla sua parte

Lunedì 2 Settembre 2019, 20:21 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2019 20:28

Gli insulti a Nicolò Zaniolo (e a sua madre) giunti dalla Curva Nord ieri, durante il derby Lazio-Roma, non sono stati graditi dai diretti interessati. Francesca Costa, moglie di Igor e madre del numero 22 giallorosso, non l'ha presa bene e su Instagram ha pubblicato un post che, se da un lato ha scatenato una certa solidarietà degli utenti, dall'altro ha raccolto anche diversi commenti negativi.«Agli insulti cantati da individui così educati, le cui madri saranno orgogliose di loro, tu hai risposto sul campo, nel miglior modo possibile: uomo partita Sky» - ha scritto Francesca Costa, 42 anni - «E la mamma di Zaniolo è così orgogliosa di essere tua mamma che non serve dire altro: avanti così, tu sei vita».Alcuni tifosi laziali, su Instagram, hanno però risposto in modo critico al post della madre di Nicolò Zaniolo. C'è chi ha ricordato l'intervento che ha messo ko Luiz Felipe, ma anche chi non ha esitato a reagire duramente. «Ringrazia tuo figlio che porta i soldi a casa, altrimenti staresti ancora raccogliendo conchiglie per fare le collanine», scrive un utente. Un altro tifoso della Lazio, invece, ha risposto così: «Ma invece di proteggere tuo figlio, perché non vai a metterti in corpo altra plastica? A finta!».