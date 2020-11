Oliviero Toscani difende Benetton: «Ho lavorato con lui vent'anni, molto meglio dei politici»

Oliviero Toscani difende Luciano Benetton: in una dichiarazione all'Adnkronos, il celebre fotografo spezza una lancia in favore dell'imprenditore veneto. «Il mio rapporto con Luciano Benetton è stato un rapporto incredibile di grande sensibilità e onore e, se anche non ho mai avuto niente a che fare con la questione del Ponte e di Autostrade, posso testimoniare che con lui ho lavorato per più di 20 anni, ed è una delle persone più squisite con le quali ho avuto a che fare. Molto meglio di tanti politici o amministrazioni pubbliche, che sono un disastro e non riescono a combinare niente, fanno solo danni», ha detto.

Toscani commenta così le misure cautelari nei confronti di ex manager di Autostrade per l'Italia nell'ambito di un'inchiesta sulle barriere fonoassorbenti. «Sono i soliti manager di cui non ti puoi fidare. Non c'è niente da fare: siamo un paese di gente inaffidabile. E se si incappa in gente inaffidabile, uno si rovina la vita a causa loro», le sue parole.

«Anche le persone oneste ci cascano, se trovano gente inaffidabile -affonda Toscani- Perché la gente così è dappertutto. Del resto, siamo un paese conosciuto al mondo per essere inaffidabile: bisogna essere fortunati a scegliere la gente giusta». E sulla famiglia Benetton, con il quale il fotografo ha lavorato per oltre vent'anni, aggiunge: «Con tutta la gente che fanno lavorare, ci sono anche questo tipo di persone, cosa ci si può fare!», esclama Toscani.

