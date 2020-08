Omicidio Kercher, Amanda: «Rudy Guede sta scrivendo un libro verità sulla morte di Mez»

Ultimo aggiornamento: 14:51

PERUGIA - Rudy Hermann Guede avrebbe in programma l'uscita di un libro per raccontare la sua verità sulla morte di Meredith Kercher, omicidio per cui è stato condannato a 16 anni di reclusione. Lo ha annunciato Amanda Knox (condannata e poi assolta definitivamente insieme a Raffaele Sollecito per quella morte) su Twitter, attaccando sia Rudy che il periodico americano che si starebbe occupando della notizia. «Ho appena sentito che Rudy Guede - scrive Amanda sul social -, l'uomo che ha violentato e ucciso la mia compagna di stanza e mi ha incolpato per il suo crimine, sta progettando un libro verità, e che il National Enquirer sta creando un articolo che omette strategicamente tutte le prove della mia innocenza tentando di costringermi a commentare». A seguire, Amanda (che come Sollecito ha scritto un libro sulla sua vicenda giudiziaria) ha pubblicato la richiesta dell'Enquirer.