​​​Oroscopo 2020 di Branko: Pesci

. Caro amico, questo 2020 è un grande anno per te, accogliente e vario come il tuo amato oceano… Oltre al sostegno del tuo protettore Nettuno nel segno, di Urano in Toro, di Saturno e Plutone in Capricorno, si aggiunge anche quello del tuo padre Giove, che per un anno anima il settore degli incontri, ti mette in contatto con persone che tanto bene possono fare alla tua carriera e al tuo cuore. Inoltre anche quest’anno Mercurio favorisce i segni d’acqua, il tuo elemento, rendendoti acuto e smaliziato. L’unico disturbo è una Venere un po’ discola in primavera, molto maliziosa. Nella seconda parte del 2020 Marte in Ariete ti rende attivo, puoi guadagnare molto ma anche spendere troppo…Il giorno chiave: Sabato 15 novembre, con Sole, Luna nuova e Mercurio in Scorpione, Venere in Bilancia, Marte in Ariete, Urano in Toro, Giove, Saturno e Plutone in Capricorno, Nettuno nel tuo cielo.AMORECon Giove, tuo secondo padre celeste, piazzato sino a dicembre nel settore dei nuovi incontri, non rischi di soffrire di solitudine… Mercurio ti stimola e tu ti senti giovane e fresco anche se la tua età non è più “verde”. Quando la stella dell’amore si piazza in Gemelli da aprile a tutto luglio, rischi di intrecciare qualche relazione malandrina anche se sei già in coppia. Per la tradizione, Venere in quadratura non vuol dire che l’amore mancherà, ma che cresce la voglia di relazioni trasgressive, anche se dobbiamo precisare che oggi il concetto di “scandalo” è diverso da quello del passato… I mesi più romantici sono agosto - colpi di fulmine e avventure a gogò - e novembre, che ti può davvero far innamorare come un adolescente. Passionale e possessivo da luglio in poi.LAVORO&AFFARIIl tuo asso nella manica del 2020 è ancora Mercurio, una “piccola volpe” che ne inventa una più del diavolo per ottenere successi. Quest’anno però hai anche un ottimo Giove, che rafforza la tua rete di conoscenze e relazioni personali, quelle che possono proteggere e valorizzare la tua figura professionale, procurarti incarichi e suggerimenti utili. Metterai da parte in questo periodo anche un po’ di contanti, grazie al tuo fiuto per le transazioni finanziarie, ma dovrai fare attenzione a non spendere tutto quello che guadagni, le stelle di quest’anno ti rendono abbastanza impulsivo con i soldi, in particolare da luglio in poi. Marte infatti ti rende intraprendente nelle iniziative ma anche desideroso di acquisti costosi, status symbol. Cerca anche di non diventare un po’ prepotente con i collaboratori…SALUTECome abbiamo già detto, Marte, stella dell’energia vitale, nel 2020 si stabilisce a lungo in Ariete. Questa posizione non è negativa per la forma fisica, tuttavia ogni sosta così lunga può produrre qualche scompenso, nel tuo caso un po’ di nervosismo e di iperattività che rischia di stancarti. Cura la tua pelle con amore in primavera, quando Venere è ostile, non prendere il sole senza protezione, rischi dermatiti ed eritemi. Attento anche al peso, Giove favorevole accresce l’appetito, cerca di non esagerare a tavola e nemmeno con le bevande alcoliche e zuccherate.