Pino Daniele, la figlia Sara: «Dopo la sua morte ho cominciato a bere»

Venerdì 5 Gennaio 2018, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Dopo la sua morte ho cominciato a bere", parla la figlia di Pino Daniele, Sara, oggi 21enne, e lo fa in un'intervista esclusiva al settimanale 'Oggi', in edicola da giovedì 4 gennaio, confessando lo smarrimento vissuto dopo la morte del padre, scomparso tre anni fa."Quando il rumore intorno a noi si era spento e l’attenzione scemata, quando la gente pensava che ormai il brutto fosse passato, è successo - racconta la ragazza - che io mi sono persa. Ma per davvero. Passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano. Odiavo tutto e tutti. Per prima me stessa".Ripensando a quei giorni, Sara Daniele ricorda: "Ero smarrita. Fragile. Irriconoscibile. Piena di rancore che riversavo su me stessa… Un giorno ho capito che dovevo cambiare qualcosa, io e basta, e ho telefonato all’università inglese che mi aveva accettato l’anno precedente e ho chiesto di rientrare la sessione successiva… So benissimo di essere scappata - confida la 21enne al settimanale -. La mia famiglia ha elaborato il lutto, io l’ho solo accantonato".E racconta: "Così per me è come se mio padre fosse in tour… Ho fatto tante cose in questi tre anni, tante scelte, tante sfide, è normale che io mi chieda cosa mio padre ne avrebbe pensato. Sarebbe fiero di me oggi? Ho la fortuna di sentire ancora la sua voce, ma - conclude Sara - non è l’artista che mi manca, ma il padre".