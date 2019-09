Il principe Harry compie 35 anni, gli auguri speciali di Meghan Markle

Domenica 15 Settembre 2019, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2019 11:58

Il principe Harry compie oggi 35 anni e la moglie Meghan Markle ha scelto un modo speciale per fargli gli auguri. Sui canali social dei duchi di Sussex è comparsa una foto collage che raccoglie le foto del figlio di Lady Diana nelle fasi più importanti della sua vita. C'è anche la mamma mentre lo tiene tra le braccia appena nato.Alla fine di questo album dei ricordi c'è un tenero scatto che lo ritrae insieme al figlio. Questo è il primo compleanno da papà per il principe. La frase scritta da Meghan è un messaggio d'amore: «Per Archie, sei il padre più sorprendente che si possa immaginare».Al centro del collage un'immagine con il suo volto in primo piano e il sorriso che tutto il mondo conosce. Attorno non mancano gli scatti delle nozze e quelli accanto al fratello. E ci sono anche le foto dei suoi viaggi in giro per il mondo.«La tua dedizione alle cause a cui tieni tanto profondamente è, per me, un’ispirazione quotidiana - scrive ancora Meghan nella didascalia - Sei per me il miglior marito del mondo e per nostro figlio il padre più sorprendente. Ti amiamo, i più grandi auguri». A completare il messaggio, c’è un grosso cuore rosso.