La Principessa Beatrice sta per partorire: il bambino sarà il 12° pronipote della Regina

Secondo un esperto della Casa Reale, l’annuncio della nascita del bambino della Principessa Beatrice potrebbe essere imminente e intanto il marito si sta precipitando in ospedale. La nascita del bambino di Beatrice segnerebbe il 12° pronipote per Sua Maestà e il primo figlio del reale con suo marito Edoardo Mapelli Mozzi. La principessa ha sposato Mapelli Mozzi, 38 anni, nel luglio 2020 in un matrimonio che si è svolto con i partecipanti che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati