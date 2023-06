La principessa Beatrice di York oltre la tradizione: in minigonna di jeans al Glastonbury Festival

Oltre la tradizione e l'alto livello simbolico, la famiglia reale è nota al suo amato popolo anche per il grande stile con cui sceglie i propri abiti per le cerimonie pubbliche. La Principessa Beatrice di York, figlia di Andrea, fratello di re Carlo III, in merito a gusto ed eleganza ha solo che da insegnare.

La 34enne è stata paparazzata questo fine settimana con il marito Edoardo Mapelli Mozzi e alcuni loro amici, al festival di Glanstonbury, concedendo agli inglesi un assaggio di quelli che saranno gli outfit della Royal Family per l'estate 2023.

Princess Beatrice and Edoardo Mapelli Mozzi at Glastonbury pic.twitter.com/Qn4piqcuoa — Jerseydeanne (@jerseydeanne) June 25, 2023

Minigonna e top neri di jeans, abbinati ad un paio di Adidas bianche a righe nere, sono arricchiti dalla borsetta scelta da Beatrice per il festival: una tracolla Mini M.A.C. di Rebecca Minkoff, che ha indossato anche per partecipare a Glastonbury nel 2022.

Al festival del 2023 è stata avvistata anche la principessa Olimpia di Grecia.

La principessa Beatrice ha sicuramente uno stile inconfondibile.

Beatrice di York, non si fa mancare, però, i momenti in cui sfoggiare outfit più chic come quello alla gita al Royal Ascot insieme alla principessa del Galles, indossando un bellissimo abito in pizzo di Monique L'Huillier e pochette Anya Hindmarch.

Per non parlare, poi dell'apparizione sbalorditiva al matrimonio reale giordano all'inizio di giugno, vedendo il principe ereditario Hussein sposare la principessa Rajwa in un bellissimo abito ricamato con ago e filo.