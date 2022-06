Edoardo Mapelli Mozzi fa impazzire gli inglesi al Royal Ascot: la nuova vita (anche social) del marito italiano di Beatrice di York

Solo quattro anni fa era una primula rossa, che non appariva mai nelle foto, noto al pubblico come l’elusivo fidanzato italiano della principessa Beatrice di York. Ma oggi Edoardo Mapelli Mozzi, dopo una pandemia, un matrimonio e una figlia, fa impazzire gli inglesi e si sta calando nel ruolo di marito reale con (apparente) entusiasmo. Dopo il Giubileo di platino della Regina, l’imprenditore ha tenuto aggiornati i fan reali sulla sua vita sfarzosa e su quella della sua consorte, condividendo su Instagram una loro foto al Royal Ascot.

L’imprenditore italiano, 38 anni, quando lui e Beatrice hanno cominciato a frequentarsi alla fine del 2018 ha mantenuto un basso profilo, e così ha continuato a fare dopo la proposta di matrimonio del 26 settembre 2019, e dopo le nozze del 17 luglio 2020 celebrate con una cerimonia intima a Windsor, a causa delle norme Covid-19 in vigore all’epoca. Sui social Edo non c’era. Almeno online, si concentrava più che altro sulla sua attività di sviluppo immobiliare Banda Property, postando solo raramente aggiornamenti personali. Però poi, quando la famiglia reale è uscita dalla pandemia e dopo la partenza del principe Harry e della moglie Meghan Markle per gli Stati Uniti, Edo è stato più coinvolto nella vita reale e ha cominciato ad essere presente sui social media.

La nuova vita (anche social)

Dopo il matrimonio, la nascita della figlia Sienna e il Giubileo della Regina, insomma, l’ultimo arrivato nella famiglia reale è diventato un marito presente e solidale. E ha persino trovato il tempo ad aprile per accompagnare Beatrice all’Assemblea mondiale sulla dislessia in Svezia, dove hanno incontrato il principe Carl Philip e sua moglie, la principessa Sofia e la regina Sylvia. Prendendo fiducia nel suo ruolo reale, Edo è diventato anche più disinvolto sui social. Basta considerare che dal settembre 2019, il magnate immobiliare aveva postato solo 12 volte fatti relativi alla sua vita personale. La prima volta sull’Instagram di Beatrice quando è stato ufficializzato il loro fidanzamento, condividendo una raffinata serie di foto in bianco e nero scattate dalla fotografa Misan Harriman. Con un messaggio appassionato: «Non sarai mai sola amore mio, il mio cuore è la tua casa. Mano nella mano, oggi, domani e per sempre», aggiungendo un emoji dell’anello di fidanzamento. Poi sempre col contagocce, almeno per quanto riguardava la vita privata: ha pubblicato le foto del matrimonio e condiviso un selfie per il primo anniversario. Poi c’è stata la pandemia e Beatrice ed Edo sono stati visti raramente insieme.

La notizia della gravidanza è stata annunciata dalla casa reale ma lui non ne ha fatto menzione sul suo account Instagram, fino al settembre 2021, quando è nata Sienna: «La nostra vita insieme è appena iniziata - ha scritto a Beatrice - e non vedo l’ora di vedere tutte le cose incredibili che ci aspettano». E ha condiviso il suo «amore e gratitudine per la mia meravigliosa moglie, la piccola Sienna e mio figlio Wolfie», aggiungendo «questi sono giorni che mai dimenticherò». E da quel momento Edo non si è più fermato, foto di eventi mondani, immagini della coppia con e senza bambini, il viaggio in Grecia, gli auguri alla regina Elisabetta. Ogni apparizione sui social viene salutata da migliaia di like e commenti, a riprova del fatto che gli inglesi vogliono sempre avere qualcuno che li faccia sognare.