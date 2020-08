Ultimo aggiornamento: 18:12

La principessae il neo marito contenella loro luna di miele italiana, mentre trascorrono qualche giorno ad Amalfi. La coppia è stata sorpresa dai paparazzi di “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola il 19 luglio, che anticipa l’esclusiva dal suo account Instagram.Negli scatti si vedono la principessa Beatrice di York, 32 anni, primogenita di Andrea e Sarah Ferguson, ed Edoardo Mapelli Mozzi mentre si divertono in acqua assieme al figlio del conte, Christopher, di 4 anni e nato da una precedente relazione . L’allegra comitiva reale alloggia presso il prestigioso hotel Santa Caterina di Amalfi ma per la coppia questa non è la prima vacanza nel Belpaese. Lo scorso anno infatti Positano è stato teatro del loro fidanzato, dato che è stato proprio lì che Edoardo Mapelli Mozzi ha chiesto la mano di Beatrice, nipote prediletta della regina.