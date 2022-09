Regina Elisabetta, Kate Middleton rivela la commovente reazione del principino Louis alla morte della nonna

Kate Middleton avrebbe rivelato la commovente reazione del figlio Louis dopo aver saputo che la Regina Elisabetta era morta. Sembra che il principino di quattro anni abbia detto: «Almeno la nonna è con il bisnonno ora».Il principe Louis era con i suoi fratelli George, nove anni, e Charlotte, sette, per il suo primo giorno di scuola quando Kate ha dovuto comunicargli la triste notizia.

Harry e Meghan con William e Kate al castello di Windsor per il tributo alla Regina Elisabetta: la pace grazie all'invito del principe del Galles

E' pace tra i fratelli?

Kate Middleton non ha accompagnato a Balmoral il principe William per dare l'ultimo saluto alla regina ma è rimasta a casa con i suoi figli. Poi si è unita al marito, al principe Harry e a Meghan Markle a sorpresa a Windsor, vestiti a lutto, sulla celebre Long Walk dove migliaia di persone si erano radunate per manifestare il proprio affetto alla regina Elisabetta II. La folla è impazzita: i Fab Four, così la stampa li aveva soprannominati quando ancora sembravano andare d’amore e d’accordo, di nuovo insieme dopo tutte le tensioni e i pettegolezzi.



Hanno incontrato folle di persone in lutto, parlando con loro e raccogliendo fiori da loro. Un bambino ha regalato al principe William un tenero orso Paddington. Giovedì il personaggio dei bambini ha reso un toccante omaggio alla regina.

Le parole di William



Secondo una fonte di Kensington Palace, è stato il primogenito a organizzare l’incontro. William avrebbe invitato il fratello e la cognata ad unirsi a lui e a Kate per ringraziare i numerosi sostenitori. Un gesto di riconciliazione in un momento di dolore condiviso che però rappresenta anche uno spartiacque nelle loro vite. Il principe William ha reso omaggio a sua "nonna" la regina, che ha detto è stata al suo fianco durante i momenti più felici e tristi della sua vita. «Giovedì, il mondo ha perso un leader straordinario, il cui impegno per il Paese, i Regni e il Commonwealth era assoluto. Tanto si dirà nei giorni a venire sul significato del suo regno storico. Tuttavia, ho perso una nonna. E mentre soffrirò per la sua perdita, mi sento anche molto grato. Ho avuto il beneficio della saggezza e della rassicurazione della Regina durante la mia quinta decade. Era al mio fianco nei momenti più felici. Ed è stata al mio fianco durante i giorni più tristi mia vita. Sapevo che questo giorno sarebb arrivato, ma ci vorrà tempo prima che la realtà della vita senza la nonna sembri davvero reale» .