RIPTwitter: il social vuole introdurre i fleet che si autodistruggono, gli utenti insorgono

Twitter sta testando “fleets,” un nuovo genere di tweet effimero, che si autodistrugge dopo 24 ore. Un tipo di post reso popolare dalle storie di Snapchat, e molto simile, anche, alle storie di Instagram e Facebook.

L'iniziativa non è piaciuta a molti utenti, che hanno lanciato l'hashtag #RIPTwitter, con centinaia di migliaia di post: in molti sostengono che questa iniziativa nuoce all'unicità del social, e che - semmai - sarebbe stato necessario rendere possibile la correzione dei propri tweet.

Ma pure su Twitter le storie?!? Ma io voglio poter modificare i post non pubblicare storie!! #RIPTwitter pic.twitter.com/G1RXXsu2AZ — SingerDany89 ⍟ (@SDany89) March 5, 2020

Twitter sostiene invece che il nuovo format è pensato per “fleeting thoughts,” ovvero "pensieri fugaci", che gli utenti non intendono fissare permamente come tweet. «Una delle cose uniche di Twitter, dice il manager del social Kayvon Beykpour in un post, è la capacità di dire "ciò che sta accadendo", ma condividere i propri pensieri può anche essere un gesto intimidatorio». Per questo ora i responsabili del social stanno cercando di fare tesoro di suggerimenti e statistiche, per creare nuove possibilità di utilizzo del mezzo.

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c — Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020

Il primo test per i fleets è, come dice appunto questo post, il Brasile, dove Twitter è un social molto diffuso; in base alla risposta, si deciderà se implementare la nuova funzione anche altrove.

Allo stesso modo dei tweet, i fleet sono basati su un testo, ma possono includere anche video, gif, o foto; e l'utente può replicare con messaggio diretto o con un emoji. Snapchat ha lanciato le sue storie nel 2013, Instagram nel 2016, un anno dopo Facebook.

