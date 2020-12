Rocco Barocco ​guarito dal Covid: è stato ricoverato in due centri

È guarito dal covid ed è tornato in una delle sue residenze in Campania lo stilista Rocco Barocco. L'inventore della griffe RB ha trascorso oltre un mese nell'Ospedale del Mare a Napoli per terminare poi la sua degenza nella Casa di Cura Maria Rosaria di Pompei dalla quale è stato dimesso oggi. Lo stilista, i cui capi sono indossati dallo star system internazionale ,ha fatto sapere di essere stato assistito con grande professionalità ed affetto nei due centri covid dove è stato ricoverato e ora, dopo un periodo di riposo, potrà dire di aver lasciato alle spalle un'avventura che ha condiviso con altri pazienti ed i tanti medici, professionisti ed infermieri che gli sono stati vicino.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Rocco Barocco positivo al Covid: ricoverato in ospedale a Napoli L'ESTATE DEL COVID Capri, Rocco Barocco a passeggio con la mascherina in Piazzetta. E... LA MODA Rocco Barocco al San Carlo: a teatro con la moda: Sandra Milo e Jo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA