Sabrina Paravicini, la lotta al tumore d'estate è più faticosa: «Mi sto allenando alla pazienza»

continua a combattere la sua lotta contro ilal seno. Per l’attrice, come ha fatto sapere in un post sul social, l’estate non è un periodo facile. La radioterapia a cui si sta sottoponendo, infatti, la costringe a diverse limitazioni.Attraverso Facebook Sabrina ha spiegato come si sta “Allenando alla pazienza”: “Non posso espormi al sole fino al prossimo anno – ha scritto sul social - perché la radioterapia ha compromesso la mia pelle. Ho passato una settimana a casa perché gli effetti dei farmaci che hanno infiammato il mio organismo mi creano ancora molti disturbi. Non riesco a fare attività fisica perché mi manca il respiro anche solo se esco per andare a piedi in farmacia. Mi sto allenando alla pazienza. Aspetto il giorno in cui potrò correre di nuovo, il giorno che un ciuffo di capelli mi cadrà sulla guancia, il giorno in cui potrò fare una lunga vacanza al mare. Intanto mi concentro sul “dentro” che poi è il “fuori” perché la nostra essenza determina le nostre scelte, le nostre azioni, la nostra vita. 🌺 Si vede il mio capello bianco?”.E il giorno della scomparsa di Kelly Preston, moglie di John Travolta, l'ha salutata così: "L’ha annunciato lui: “la mia Kelly ha perso la sua battaglia contro il cancro al seno”. È un giorno senza tempo".