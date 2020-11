Didattica a distanza, gli studenti mettono sui banchi le foto dei compagni: «Così i prof si sentiranno meno soli»

In tempi di didattica a distanza e Covid, anche i piccoli gesti aiutano ad affrontare la nuova quotidianità.

Tutti in classe nonostante la didattica a distanza, seppur solo con un'immagine. È successo in una scuola di Faenza, l'istituto superiore Oriani, dove alcuni studenti, che stavano seguendo le lezioni in presenza, hanno fissato al banco le foto dei compagni.

«Per favore non staccate le foto sui banchi che abbiamo messo per far sentire meno soli i prof durante le videolezioni», il messaggio su un cartello lasciato nell'aula dai ragazzi per i bidelli. L'iniziativa ha avuto anche i complimenti del sindaco di Faenza Massimo Isola: «Complimenti per l'idea e il gesto», ha scritto il primo cittadino su Facebook.

