Stefano De Martino si confessa: «Ho alimentato il gossip senza rendermene conto»

Stefano De Martino è pronto a tornare in tv con “Bar Stella”, programma che andrà in andrà in seconda serata su RaiDue. Tornando al passato invece Stefano De Martino ha ammesso di aver contribuito ad alimentare il gossip intorno a lui: «Ho alimentato il gossip senza rendermene conto – ha confessato - Ho mandato messaggi sbagliati, ma oggi sono in pace».

Stefano De Martino (Instagram)

Il legame con Belen Rodriguez e la nascita di Santiago certo hanno contribuito a fare di Stefano De Martino un obbiettivo del gossip: «Fortunatamente, o sfortunatamente – ha spiegato a “FanPage” - ho avuto a che fare con una mega esposizione quando ero più piccolo. Questo ha fatto sì che adesso, a 32 anni, conosca abbastanza bene le dinamiche, ho capito anche quando inconsciamente alimenti delle cose e come si può tenere l'attenzione su quello che ti interessa. Avere scoperto presto queste cose ha comportato ovviamente degli errori di gioventù».

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino ha poi fatto un esempio: «L'essermi sentito, spesso, in dovere di spiegare delle cose, senza capire che quello andava ad alimentare ancora di più la macchina. Oggi sono molto più a fuoco e sereno, in pace con quello che è il modo degli altri di parlare di quello che faccio. Percepisco che sia tutto più giusto».