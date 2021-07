Tifosa belga (che aveva spezzato gli spaghetti) risponde agli insulti: «La mamma dei cretini è sempre incinta»

«La mamma dei cretini è sempre incinta», così Eefje Depoortere, conduttrice televisiva belga, risponde agli insulti degli italiani. Lo scontro inizia due giorni fa. Prima della partita Belgio-Italia, la presentatrice di 34 anni pubblica su TikTok e Instagram un video in cui provoca la Nazionale azzurra. Con la maglietta addosso di Kevin De Bruyne, il numero 7 della squadra guidata da Roberto Martínez, prende un mazzo di spaghetti e lo spezza in due. Quasi a voler dimostrare la superiorità dei belgi. Poi, la cosparge con maionese, ketchup e patatine fritte. Un gesto che fa infuriare diversi tifosi italiani. E poi taglia più volte gli spaghetti, come a dire: «Vi faremo a pezzi». Un filmato ironico, a mo' di sfotto, che la Depoortere è abituata a realizzare per i suoi 500mila follower. Ma non tutti hanno apprezzato.

APPROFONDIMENTI WEMBLEY Bimba tedesca insultata dai tifosi inglesi: «Piangi piccola... IL CASO Imen Jane, bufera per la frase alla commessa: «Tre euro... LE SCELTE Italia-Spagna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Tifosa belga, la risposta di Marchisio e poi gli insulti

Il video è stato ripreso dai giornali italiani, ma anche da star della rete come Khaby Lame (TikToker italo-senegalese che ha più follower di Chiara Ferragni su Instagram) e Claudio Marchisio. L'ex centrocampista della Juventus e dell'Italia ha ironizzato sul fatto che poi, il Belgio, ha perso il quarto di finale per 2-1. E allora Sjokz, questo il soprannome della giornalista, ha chiesto scusa e ha pubblicato un nuovo video. In cui ha riattaccato gli spaghetti spezzati con il nastro adesivo. Ma sul profilo della Depoortere sono continuati ad arrivare insulti dagli utenti, che non hanno apprezzato l'ironia. E allora, nel nuovo video, dopo le scuse e una dichiarazione di amore per l'Italia, ecco la risposta schietta e diretta: «La mamma dei cretini è sempre incinta».