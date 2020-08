Totti e famiglia a cena a Sezze, tifosi in delirio

Vedi anche >

Francesco Totti a cena a Sezze. L’ex numero 10 giallorosso, è stato avvistato con moglie e figli presso il ristorante “da Santuccio”, in località Colli, in compagnia di alcuni amici. La notizia ha fatto in breve tempo il giro dei social e decine di tifosi ed estimatori si sono riuniti fuori dal ristorante (foto sotto) per ammirare e tentare di rubare uno scatto all’eterno capitano dellaTotti da sempre trascorre le vacanze ae spesso fa "puntate" in altre località della provincia di