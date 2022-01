Usa, gemelli con giorni, mesi e anni diversi: nati a 15 minuti di distanza. Uno nel 2021, l'altra nel 2022

Gemelli diversi. È la storia incredibile di Alfredo Antonio Trujillo e Aylin Yolanda Trujillo, due gemelli nati all'ospedale Natividad Medical Center, in California, in giorni, mesi e anni diversi. È possibile? Sì, a 15 minuti di distanza. Il primo è venuto al mondo alle 23.45 del 31 dicembre 2021, mentre la seconda a mezzanotte del 1 gennaio 2022. «Per me è pazzesco che siano gemelli e abbiano compleanni diversi», ha detto la mamma Fatima Madrigal».

Ogni anno, negli Stati Uniti si registrano circa 120mila parti gemellari. Tuttavia, la possibilità che i gemelli nascano in anni diversi è di una su due milioni.

«Questo è stato sicuramente uno dei parti più memorabili della mia vita. È stato un vero piacere aiutare questi piccoli a venire al mondo sani e salvi nel 2021 e nel 2022. Che modo fantastico per iniziare il nuovo anno!» ha commentato la dottoressa Ana Abril Arias, medico del Natividad Medical Group.