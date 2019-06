Le vacanze di Massimiliano Rosolino: «Appena posso... nuoto»

Martedì 18 Giugno 2019, 13:20

«Nella mia valigia di una volta c’era solo il necessario per nuotare: costume, occhialini, cuffia, accappatoio. Ora non manca mai un costume, ovunque vada, anche in montagna, perché appena capita l’occasione, nuoto. Ma ho aggiunto le scarpe da ginnastica per correre e le canottiere. Sono un sostenitore della canottiera, la classica maglia della salute. Mi piace molto! Questa cosa, però, non incontra il gusto di tutti! Questa estate indosserò anche camicie di lino!». È iniziato così il talk “La valigia di…” a La Reggia Designer Outlet di Marcianise, che ha visto protagonista il plurimedagliato campione olimpico Massimiliano Rosolino, sollecitato da Claudio Guerrini, storico speaker Rds e inviato Rai 1 de La Prova del Cuoco.In tanti si sono ritrovati in piazza delle Palme, per un incontro divertente e coinvolgente che, partito dalla valigia ideale per le vacanze, ha poi svelato curiosità sulla vita di coppia di Rosolino con Natalia Titova. «La meta la scegliamo insieme, prediligendo l’Italia – racconta Rosolino –. Ognuno si prepara la sua valigia. Lei dimentica lo spazio della macchina e mette sette paia di scarpe in valigia, quando un paio di scarpe con il tacco, un infradito e una scarpa da ginnastica sarebbero più che sufficienti. Tantissimi abiti, molti di più di quanti sarebbero necessari per la vacanza. Le donne sono attente e vanitose. Io la lascio fare, ma poi le svuoto la valigia e la faccio partire con la metà delle cose. Lei sorride. In casa comandano sempre le donne, ma con lei si possono trovare punti di incontro. Mi piace molto il look che Natalia sceglie per l’estate. Indossa sempre le scarpe con il tacco, che normalmente lascia nella scarpiera, preferendo scarpe basse, e abiti più scollati. Vorrei che osasse di più sui costumi. Se lo può permettere!».Curioso della sua love story con la bellissima russa, Guerrini chiede come abbia fatto a conquistarla. «Tutto merito di Ballando con le stelle e della serietà che Natalia ha sul lavoro – confida –. Affinché la nostra performance fosse perfetta, si sono rese necessarie prove anche la domenica. Stando così a stretto contatto, per tanto tempo, abbiamo avuto modo di conoscerci bene e di innamorarci. Le è piaciuto il mio modo di essere sempre positivo».La vacanza ideale di Rosolino? «Sveglia alle 7 e corsa tutte le mattine. Colazione con la famiglia, mare, pranzetto leggero e di nuovo mare. Prima ero un sostenitore della pennichella pomeridiana. Ora non più – confida il campione –. Non amo l’animazione nei villaggi e i baby club, a cui affidare le mie figlie. Voglio che stiano con noi. Non amo la baby dance. Questa estate indosserò una shirt #noallababydance».