Mercoledì 25 Settembre 2019, 22:20

E' un periodo d'oro per Ambra Vitiello: la venticinquenne sex symbol pompeiana ha regalato ai fan un servizio fotografico mozzafiato pubblicato in queste settimane dalla rivista «Maxim Italia» per cui Fabio Pregnolato la ha fotografata vestita appena di bianchiera intima e, in qualche caso, nemmeno di quello. Ambra spera che sia solo l'inizio di una nuova fortunata stagione, dopo le esperienze che l'hanno vista protagonista come conduttrice di «Sportitalia» e di ospite a «Tiki Taka» e al «Maurizio Costanzo Show».