Willie Spence, la star di American Idol muore in un incidente stradale a 23 anni

Willie Spence, che è diventato famoso come secondo classificato in American Idol nel 2021, è morto in un incidente d'auto nel Tennessee. Spence, 23 anni, ha entusiasmato sia i fan sia i giudici con il suo recital di "Diamonds" di Rihanna nella stagione scorsa del talent show statunitense, ricevendo l'approvazione di tutti e tre i membri della giuria: Katy Perry, Lionel Richie e Luke Bryan.

Willie Spence, l'idolo americano

Nella puntata finale il giovane talento ha cantato "Georgia on My Mind", "A Change Is Gonna Come" e "Stand Up". Ma è stato stato battuto da Chayce Beckham. Tuttavia, la sua performance ha lasciato un segno indelebile negli spettatori e ciò si è riflesso anche nelle tantissime reazioni dopo la notizia della sua morte. La cantante Katherine McPhee ha duettato con Spence nello show e ha pubblicato un video della coppia che cantava insieme su Instagram. «Ho ricevuto una notizia molto tragica stasera», ha scritto.

«È morto in un incidente d'auto. A soli 23 anni. La vita è così ingiusta e nulla è mai promesso. Dio riposi la tua anima Willie. È stato un piacere cantare con te e conoscerti». «Il mio cuore è spezzato e le mie preghiere vanno alla sua famiglia», ha scritto il produttore cinematografico Randall Emmett. «Sono stato fortunato ad averlo cantato per me dal vivo a casa mia e in altri eventi, mi mancherai amico mio. So che hai toccato così tanti di noi. Ho il cuore spezzato».