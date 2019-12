Natale nel Sannio: la cucina stellata di Aquapetra, borghi che sembrano presepi e castelli medievali

Cucina stellata, atmosfera, benessere e accoglienza nel cuore del Sannio: è il Natale di Aquapetra Resort&Spa dove la magia delle feste è ovunque. Sant’Agata dei Goti, Morcone, il Castello di Limatola con il tradizionale mercatino di Natale, San Lorenzello con le ceramiche dipinte sono solo alcuni dei luoghi che compongono la mappa di questo viaggio slow denso di emozioni. Aquapetra è da dieci anni l’indirizzo di charme di riferimento di questo territorio tanto antico quanto ancora poco conosciuto e ai margini dei grandi flussi turistici.



Nel Sannio si viene per ritrovare luoghi, storie, silenzi e sapori dimenticati. È questo il vero lusso di Aquapetra, l’albergo nato dal recupero di un antico borgo di pietra, con Spa olistica, ristorante stellato e una cura non comune per i dettagli. Tutto è atmosfera ad Aquapetra: la piccola chiesa con il campanile che accoglie la messa del primo dell’anno, i camini che ardono di legna profumata, il bosco illuminato, il profumo di zenzero e resina. Il resort è in una posizione strategica per visitare le tante cantine e i vitigni sparsi sul territorio come Torrecuso, Solopaca, Castelvenere e Sant’Agata dei Goti e viaggiare nella storia vitivinicola e culturale di queste piccole frazioni medievali. © RIPRODUZIONE RISERVATA