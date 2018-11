Grande successo dell'enogastronomia made in Capri a Londra presso la fiera WTM

Domenica 11 Novembre 2018, 15:25

Capri. Grande successo dei prodotti enogastronomici made in Capri presentati a Londra presso una delle più importanti fiere internazionali del turismo, il Wtm London, svoltasi dal 5 al 7 Novembre nella capitale del Regno Unito. Lo stand dedicato all'isola di Capri che ha visto la partecipazione dei principali operatori del settore isolani, è stato fortemente voluto e promosso dall'Ascom Anacapri con il patrocinio del Comune di Anacapri e della Città di Capri e la collaborazione di Federalberghi Isola di Capri ed Ascom Capri. Lo spazio privato all'interno del grande stand Enit Italia è stato organizzato e promosso da Gelsomina Maresca presidente dell'Ascom Anacapri con il supporto della Kaire Arte Capri – Associazione Culturale e la collaborazione dei Comuni, delle Associazioni di Categoria e dei principali operatori e aziende che operano nel settore turistico sull'Isola. All'interno dello stand sono stati messi a disposizione e presentati a tutti i visitatori i materiali di tutti gli operatori e aziende che hanno contribuito ed aderito all'iniziativa, anche con i loro video promozionali, proiettati per l'intera durata della fiera su un monitor posizionato nello stand.I video che hanno suscitato maggiore interesse e partecipazione da parte del pubblico sono stati quelli realizzati da L'Oro di Capri, l'associazione di olivicoltori anacapresi, la Birra Artigianale di Capri dei F.lli Brunetti relativo all'ultimo Pizza Jazz dove erano presenti i grandi chef napoletani ed un video della Salumeria De Martino dal 1964 ideato e realizzato da Al Martino con le sue musiche.Il momento più importante e significativo è stato mercoledì 7 novembre presso Piazza Italia, il grande spazio messo a disposizione dall'Enit Italia per i grandi eventi presenti in fiera. Il bilancio finale è molto soddisfacente in quanto la formula scelta dall’Ascom Anacapri di proporsi in maniera compatta risulta essere ancora una volta sicuramente vincente. Sono state preparate sul posto più di un migliaio di bruschette gourmet fatte con prodotti locali e offerti dalla Salumeria De Martino grazie al contributo di Vincenzo De Martino con l'aiuto dello chef anacaprese Ciro Donnarumma. Il tutto condito con il pregiatissimo olio extravergine di oliva dell'Oro di Capri presente con l'Olio "Il Cappero" e "Il Pino", con cui è stato fatto l'assaggio su piccole bruschette offerte da Il Fornaretto di Anacapri ed accompagnato con grande successo e interesse da il vino d'eccellenza "Capri Bianco Doc" della Vinicola Scala Fenicia, dalle tre tipologie di Birra Artigianale di Capri (Ligea, Perla e Pilsner) e dal vino offerto dalle Cantine Gerardo Perillo. Non poteva mancare ad accompagnare il dessert di biscotti al cioccolato e mandorle offerto dalla Bottega del Pane Galardo, il limoncello, la crema di limone e la grappa al limone dell'azienda ormai rinomata nel settore di produzione Il Limoncello di Capri. L'evento che ha riscosso un enorme successo ha ricevuto i complimenti del Presidente dell'Enit Italia presente allo stand e tutti i principali operatori del settore turistico presenti in fiera. Un'occasione unica per presentare e far conoscere le eccellenze enogastronomiche di Capri al mercato inglese, data la vastissima presenza di visitatori ed estimatori dei buoni prodotti isolani nell'ottica di promozione di un unico grande patrimonio turistico e culturale, interpretata dalla grande abilità manageriale della presidente dell'Ascom Anacapri Gelsomina Maresca.