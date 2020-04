© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal dolce al salato, una nuova ricetta di Ciro. Questa volta è ilsoffice, alto e gustoso.Il tortano è una delle ricette più famose della cucina napoletana per festeggiare la Pasqua, un impasto arricchito dallo strutto e farcito con salumi e formaggi, da presentare già tagliato a fette, perfetto sia caldo che freddo da portare in tavola per la gioia di tutti.