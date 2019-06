Radio Yacht a Monte Carlo, nuova rotta tra l’Italia e la Costa Azzurra

Lunedì 10 Giugno 2019, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Gala Summer Party nell’esclusiva location del 3.14 Plage a Cannes segna l’inizio dei lavori per Radio Yacht in Costa Azzurra. Il progetto prosegue il suo percorso di internazionalizzazione, creando nuove opportunità di sviluppo tra l’Italia, il Principato di Monaco e l’affascinante riviera francese. Dopo il passaggio in Svizzera, viene attivato lo spin off a Monte Carlo che, grazie alla diffusione in Dab+ e la produzione di eventi sul territorio, raggiunge dal Principato di Monaco tutta la Costa Azzurra, fornendo così un ulteriore strumento di comunicazione e posizionamento high profile.Potere di un progetto nato con valori forti, obiettivi chiari e grande personalità, che nel corso degli anni non ha mai rinunciato alla sua vocazione originaria, attraverso un linguaggio curato, una grande attenzione al design, capace di aggiungere valore ai propri partner. Parole confermate dai numeri, che dal 2005 ad oggi hanno visto una crescita esponenziale in termini di investitori e ascoltatori, felici di approdare quotidianamente su una digital-radio impeccabile per contenuti e creatività, unica nel suo genere.Il ponte creato da Radio Yacht tra l’Italia e l’area Monte Carlo - Costa Azzurra può essere un importante ed accessibile strumento per tutti i brand e le aziende che hanno interessi su quel territorio, ma anche coloro che da quell’area vogliono riceverne prestigio, creando nuovi business. La formula di marketing emozionale, da sempre “manifesto” del progetto Radio Yacht, mette in luce i valori dei brand del lusso e della tendenza, raccontati e proposti in una logica differente. Per i partner coinvolti, anche la possibilità di realizzare eventi ad hoc, progettando il giusto mix tra gli interessi del cliente, lo stile della radio e le caratteristiche del territorio, per una comunicazione all’altezza delle ambizioni aziendali.La radio, infatti, raggiunge un’utenza internazionale avvalendosi delle più avanzate tecnologie digitali (App/Ip/Web/Dab+), puntando sulla qualità del suono e della comunicazione.«Abbiamo creato, attraverso Radio Yacht, un’ulteriore occasione per creare bellezza e fascino a tutti i nostri partne r– dichiara Roberto Barone, Ceo & Founder – Lasciatevi coinvolgere per vivere assieme a noi questa avvincente experience a Monte Carlo».